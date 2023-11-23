Голландский Трамп: на выборах в Нидерландах лидирует крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса

Она набирает 35 мест в парламент из 150. Это уже позитивно отметили другие известные европейские правые — премьер Венгрии Орбан и лидер «Национального объединения» в нижней палате парламента Франции Ле ПенКрайне правый политик побеждает на парламентских выборах в Нидерландах.