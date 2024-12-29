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В Крыму для реабилитированных народов построят 360 квартир

В Крыму для реабилитированных народов построят 360 квартир

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Четыре многоквартирных дома построят в Керчи, Ялте, Судаке и Бахчисарае для реабилитированных граждан в 2025 году, будет проложено 9,3 км сетей водоснабжения и канализации.

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