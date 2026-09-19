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Звезда «Ранеток» Стас Шмелёв: почему краш нулевых бросил кино, уехал в Аргентину и открыл там кафе

Звезда «Ранеток» Стас Шмелёв: почему краш нулевых бросил кино, уехал в Аргентину и открыл там кафе

После выхода на экраны сериала «Ранетки» Стас Шмелёв в одночасье стал кумиром тысяч подростков. Хотя в популярном телепроекте ему досталась далеко не главная роль, обаятельный артист мгновенно завоевал симпатии аудитории и, казалось, обеспечил себе долгую карьеру в кинематографе.

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