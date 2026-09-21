Минобороны показало кадры боев за Польную и Новоалександровку

Минобороны России показало кадры боев за Польную и Новоалександровку в Харьковской области, о взятии которых под контроль ведомство ранее сообщило в сводке о ходе специальной военной операции.
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