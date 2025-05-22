Эксперт раскрыла, чем страдает супруга Евгения Петросяна

Психолог Абравитова о жене Петросяна: Наблюдается звездная болезнь Все закрутилось с момента знакомства Татьяны с Петросяном, когда она осознала, что его популярность может стать трамплином для ее собственной карьеры.
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