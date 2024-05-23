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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Кабардино-Балкарии продолжают активную работу по информированию граждан об уловках дистанционных мошенников

В целях профилактики и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сотрудники Управления МВД России «Нальчик» в очередной раз провели разъяснительную работу среди гостей и жителей курортного города.

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