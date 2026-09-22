Песков назвал недружественным шагом отказ США выдать визу замглавы МИД РФ

Отказ Соединенных Штатов Америки выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для поездки на мероприятия по линии Генассамблеи ООН является недружественным шагом со стороны Вашингтона.
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