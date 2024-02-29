Подразделения беспилотной авиации мотострелковой группировки войск «Восток» успешно применяют высокоточные барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения бронетехники ВСУ, включая произведенную в странах НАТО.
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