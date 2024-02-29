Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Здоровцева
    Он болен.Глава Пентагона: ...
  • Leon Dan
    ...и увеличит коррупционную составляющую в стенах следствия.Бастрыкин: закон ...
  • Валентин Щербаков
    Макрон фашистский холуй и педераст, вот и пытается защищать нацистских бандеровцев в "У" и наркомана Зелю....Ортега: Макрон хо...

Подразделения беспилотной авиации уничтожают любую технику НАТО в зоне СВО

Подразделения беспилотной авиации уничтожают любую технику НАТО в зоне СВО

Подразделения беспилотной авиации мотострелковой группировки войск «Восток» успешно применяют высокоточные барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения бронетехники ВСУ, включая произведенную в странах НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх