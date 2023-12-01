Жена одним ударом убила мужа из-за отказа сделать подарок на день рождения

Удар оказался настолько сильным, что сломал нос и выбил несколько зубов В Индии жена убила своего мужа одним ударом в нос из-за отказа отправиться на отпуск в Дубай на день рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NDTV.