Магазины в России не могут выдавать сдачу склеенными скотчем купюрами, заявили в Центробанке. Кроме того, запрещены банкноты с надписями, рисунками и печатями от 5 мм, разрывами края от 7 мм и сквозными отверстиями от 4 мм.
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