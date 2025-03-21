Магазины в России не могут выдавать сдачу склеенными скотчем купюрами, заявили в Центробанке. Кроме того, запрещены банкноты с надписями, рисунками и печатями от 5 мм, разрывами края от 7 мм и сквозными отверстиями от 4 мм.