Мэджик Джонсон: «Селтикс» должны выиграть серию, хотя я уже видел, как более талантливая команда уступает в финале»

«Селтикс» должны выиграть серию, но я уже видел, как более талантливая команда уступает. Помните финал 2004 года между «Лейкерс» и «Пистонс»? Чонси Биллапс, Ричард Хэмилтон и Бен Уоллес устроили апсет моим «Лейкерс» с четырьмя членами Зала славы: Кобе Брайантом, Шаком, Гэри Пэйтоном и Карлом Мэлоуном.