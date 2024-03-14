Вынесен приговор бывшим сотрудникам прокуратуры в Новосибирске

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему прокурору города Новосибирска Денису Ференцу, бывшему начальнику управления прокуратуры Новосибирской области Александре Авериной, а также предпринимателям Дмитрию Куклину, Михаилу Федосееву и Павлу Кулибанову.
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