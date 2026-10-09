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Царьград

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Al Jazeera: Прокуратура Аргентины потребовала тюремные сроки врачам

Al Jazeera: Прокуратура Аргентины потребовала тюремные сроки врачам

Аргентинская прокуратура запросила по 12 лет заключения для врачей Диего Марадоны, включая личного доктора Леопольдо Лукке.

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