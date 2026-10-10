Ну вот давайте, одно из писем про консультацию человека у ИИ-психолога разберем. user170924Здравствуйте, Эволюция!Я решила обсудить с ИИ Джемини историю о своей первой любви, которая была 15 лет назад.
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