В Новосибирской области прошла профилактическая акция по безопасности дорожного движения для дошкольников

В рамках мероприятий по профилактике детского дорожно‑транспортного травматизма инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Краснозёрский» совместно с отрядом юных инспекторов движения «Перекрёсток» МКОУ Краснозёрского лицея № 1 провели познавательное мероприятие для воспитанников МКДОУ Краснозёрского детского сада № 3.
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