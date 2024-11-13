Подполье оставило без связи ЗРК украинской армии в Черниговской области

Спецслужбы Украины не смогут найти исполнителей Пророссийское подполье совершило диверсию на электроподстанции в Черниговской области и оставило без энергии украинский зенитно-ракетный комплекс, это произошло за два часа до удара по военным объектам в Киевской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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