Взрывы и тревога в Ивано-Франковске: удары по украинской инфраструктуре

В Ивано-Франковской области вновь прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре в рамках специальной военной операции начались в октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту.
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