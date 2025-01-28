А в чем Портников не прав? Украинские чиновники могут убивать и калечить простых украинцев – суд их милует

На Украине есть законы для простых граждан и есть законы для «избранных». 27 января экс-глава Броварской районной госадминистрации Владимир Майбоженко, который, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбил четырёх человек на пешеходном переходе, вышел на свободу под личное обязательство.