3 игрока сборной Франции употребляли алкоголь и веселящий газ после матча с Чили. Полиция приехала к ним в отель из-за жалоб на шум и агрессивное поведение (Ромен Молина)

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Команда Дидье Дешама обыграла сборную Чили в товарищеском матче со счетом 3:2. Журналист Ромен Молина сообщает, что после этой игры постояльцам отеля, в котором остановилась французская команда, пришлось вызывать полицию.