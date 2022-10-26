Военное обозрение

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Источник сообщил о переносе сроков передачи в состав флота корвета «Резкий» проекта 20380

Источник сообщил о переносе сроков передачи в состав флота корвета «Резкий» проекта 20380

Новейший многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380, построенный для Тихоокеанского флота, войдет в состав ВМФ до конца этого года, но точная дата церемонии поднятия Андреевского флага на корабле до сих пор не определена.

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