19 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие".
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