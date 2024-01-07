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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летний вингер Аргентины U23 Барко выкупил контракт у «Боки» за 10 млн долларов и заключит 6-летнее соглашение с «Брайтоном»

19-летний вингер Аргентины U23 Барко выкупил контракт у «Боки» за 10 млн долларов и заключит 6-летнее соглашение с «Брайтоном»

19-летний игрок олимпийской сборной Аргентины U23 выкупил свой контракт у «Бока Хуниорс» за 10 млн долларов и заключит 6-летнее соглашение с клубом АПЛ, сообщает журналист Герман Гарсия Грова.

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