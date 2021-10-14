В правительстве РФ сообщили о новых суперсервисах на портале госуслуг

Правительство РФ планирует запустить Три новых суперсервиса планирует запустить на портале госуслуг в 2022 году правительство РФ, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко 14 октября сообщает ТАСС.
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