В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита

В штате Пенсильвания украли куриные яйца на 40 тысяч долларов на фоне сообщений о резком росте цен и дефиците этого продукта в США, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление американской продовольственной компании Pete & Gerry’s Organics.
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