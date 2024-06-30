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Какие продукты нужно есть в жару, чтобы чувствовать себя отлично

Летние месяцы часто требуют особого внимания к питанию, чтобы поддерживать комфорт и здоровье. Влияние высоких температур на организм может снижать аппетит и усложнять пищеварение, поэтому выбор правильных продуктов становится критически важным.

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