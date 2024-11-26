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Франция отчиталась об отправке подготовленных боевиков на Украину

Франция отчиталась об отправке подготовленных боевиков на Украину

Прошедшие подготовку во Франции 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования «Анна Киевская» отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях, сообщил министр обороны Республики Себастьян Лекорню.

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