«Они получают всю информацию». Россиян заподозрили в резком скачивании опасных приложений

С начала весны рост загрузок сервисов VPN вырос примерно на 30% от среднестатистических показателей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные генерального директора компании «Стингрей Технолоджиз» Юрия Шабалина.
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