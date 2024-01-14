Корнеева о переходе из юниорского в профессиональный теннис: «Мне не нужно прямо сейчас выскочить и быть в топе»

В первом круге Australian Open 16-летняя россиянка обыграла Сару Соррибес-Тормо – 4:6, 6:3, 6:2. – Можешь ли сравнить эмоции свои эмоции год назад и сейчас? Когда было более драйвово? – Наверное, в прошлом году.