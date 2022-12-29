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“Ждём наступления ВСУ 6 января 2023 года”: Марков прокомментировал новость о том, что Киев планирует атаку на Мелитополь и Бердянск

“Ждём наступления ВСУ 6 января 2023 года”: Марков прокомментировал новость о том, что Киев планирует атаку на Мелитополь и Бердянск

Политолог Сергей Марков прокомментировал новость о том, что украинские вооруженные силы планируют атаковать Мелитополь и Бердянск в канун православного Рождества.

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