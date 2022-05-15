Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Леонид Вайсфельд: «Если хочешь быть конкурентоспособной командой на международном уровне, надежный вратарь — необходимое условие. А у сборной Казахстана его просто нет»

Леонид Вайсфельд считает, что главная причина разгромного проигрыша сборной Казахстана от Дании на ЧМ по хоккею в слабости вратарской линии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх