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"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море

"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море

MWM: российские "Кинжалы" крайне сложно перехватить © РИА Новости / POOL Президент РФ Владимир Путин проводит совещание, на котором обсуждается ход специальной военной операции, а также ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранцы США, о каком перехвате лепите, вы лучше подумайте, что будет с вашими авианосцами, если совершите шаг влево или шаг вправо в неправильном направлении? 👀👍👈😜
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15 час.
Лев Добрый
Не понятно, какими ракетами хотят перехватить пиндо-сранцы наши Кинжалы, наверное бандеровской мовой? 👀👍👈😜
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15 час.

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