Минобороны: морпехи уничтожили колонну ВСУ в Курской области — 1086-й день СВО

Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями группировки войск «Север» устроили засаду, уничтожив колонну бронетехники подразделения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили 14 февраля в Минобороны.
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