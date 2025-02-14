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Минобороны: морпехи уничтожили колонну ВСУ в Курской области — 1086-й день СВО

Минобороны: морпехи уничтожили колонну ВСУ в Курской области — 1086-й день СВО

Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями группировки войск «Север» устроили засаду, уничтожив колонну бронетехники подразделения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили 14 февраля в Минобороны.

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