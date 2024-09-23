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Смоленск 2.0

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«Смоленскавтодор» через суд обязали залатать ямы на улице Зои Космодемьянской

«Смоленскавтодор» через суд обязали залатать ямы на улице Зои Космодемьянской

Сделать это необходимо до конца года Прокурор Ленинского района подал иск к СОГБУ «Смоленскавтодор» с требованием в течение трех месяцев после поступления денег устранить ямы на съезде между тротуаром напротив домов №28 и №30 на улице Зои Космодемьянской областного центра.

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