«Смоленскавтодор» через суд обязали залатать ямы на улице Зои Космодемьянской

Сделать это необходимо до конца года Прокурор Ленинского района подал иск к СОГБУ «Смоленскавтодор» с требованием в течение трех месяцев после поступления денег устранить ямы на съезде между тротуаром напротив домов №28 и №30 на улице Зои Космодемьянской областного центра.