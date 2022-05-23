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Драпеко призвала россиян поддержать отечественный кинематограф

Драпеко призвала россиян поддержать отечественный кинематограф

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказалась о ситуации с российскими кинотеатрами на фоне отказа иностранных студий предоставлять свою продукцию для проката на территории РФ.

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