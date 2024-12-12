В Чувашии в преддверии Дня Конституции сотрудники полиции и общественники провели интеллектуальную игру в Детской полицейской академии

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации на базе Дворца детского (юношеского) творчества г. Чебоксары сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике и волонтеры регионального отделения российской ассоциации интеллектуальных клубов «Ворошиловский стрелок» провели тематическую интеллектуальную игру для слушателей Детской полицейской академии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии