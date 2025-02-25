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Эксперт Лобанов: Россияне создали в Сербии «экономику для своих»

Россияне в Сербии создали «квазиавтономную экономику», которая не тесно интегрирована в местные цепочки добавленной стоимости, сообщил замдиректора Института экономики РАН Михаил Лобанов в интервью «Ведомостям», комментируя данные аналитического центра Belgrade Centre for Security Policy (BCSP).

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