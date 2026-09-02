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Марочко: «Старлинки» и без разрешений Маска пробиваются на «каноническую» территорию РФ

Марочко: «Старлинки» и без разрешений Маска пробиваются на «каноническую» территорию РФ

Украинские террористы находят способы обхода защиты и де-факто пользуются связью «Старлинк» для ударов по территории РФ в довоенных границах.

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