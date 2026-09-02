Марочко: «Старлинки» и без разрешений Маска пробиваются на «каноническую» территорию РФ

Украинские террористы находят способы обхода защиты и де-факто пользуются связью «Старлинк» для ударов по территории РФ в довоенных границах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Гей-бандеровец По...
- В любом случае на...
- «Кризис с общим з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым