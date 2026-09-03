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Царьград

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Чимаев вызвал Стрикленда на реванш после первого поражения

Чимаев вызвал Стрикленда на реванш после первого поражения

Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, не признает себя потерпевшим поражение от Шона Стрикленда на соревнованиях UFC.

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