Вернувшийся с того света мальчик, рассказал что там увидел! От его слов все в шоке

Если вы в детстве ходили в церковь или хотя бы раз открывали Библию, то наверняка знаете о том, что, по мнению христиан, случается с нами после нашей смерти: мы предстаем перед Творцом и держим ответ за все наши прегрешения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии