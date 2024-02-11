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Вернувшийся с того света мальчик, рассказал что там увидел! От его слов все в шоке

Если вы в детстве ходили в церковь или хотя бы раз открывали Библию, то наверняка знаете о том, что, по мнению христиан, случается с нами после нашей смерти: мы предстаем перед Творцом и держим ответ за все наши прегрешения.

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