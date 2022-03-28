Продюсер слил информацию об изменах Веры Брежневой супругу: «Для нее сцена важнее семьи и мужа»

До брака с Константином Меладзе Вера Брежнева долгое время встречалась с олигархом Михаилом Киперманом, от которого впоследствии родила дочку Сару.
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