Почти зимняя погода в мае сделала проблемным хлебное изобилие в мире

Мировые цены на пшеницу выросли до максимума с августа 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg. На торгах 10 мая фьючерсы на пшеницу с поставкой в июле подорожали на 3,54%, до 6,6 доллара за бушель (один бушель – 27,2 кг), о чем говорят данные торгов на Чикагской товарной бирже (CBOT).