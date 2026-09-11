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«Новые люди»: бойцы СВО не являются отдельной кастой, они такие же граждане

Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков вступился за однопартийца Александра Зицера, которого ведущий телеканала «Соловьев Live» обвинил в дискредитации российской армии.

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