В Новосибирске задержали мать выброшенного в мусорный контейнер младенца

Следственные органы СК в Новосибирске задержали 22-летнюю женщину по подозрению в попытке убийства собственного новорожденного ребенка, которого обнаружили в мусорном контейнере на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе города.
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