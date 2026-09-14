Гендиректор Росатома Лихачев заявил о регулярных атаках ВСУ на объекты АЭС

На атомные объекты почти каждый день совершают атаки, раньше такое нельзя было даже вообразить. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, его процитировало РИА «Новости» .
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