Мэр Белгорода наградил подростков за помощь жителям после атаки

9 августа в Белгороде подростки Рамазон и Никита помогли пострадавшим после атаки беспилотников ВСУ. Мэр города Демидов вручил им благодарственные письма и подарки, отметив их вклад в помощь жителям и благодарность родителям за воспитание настоящих мужчин.