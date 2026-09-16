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На Украине идет борьба за власть между «местными князьками» и западными кураторами – Константин Кнырик

На Украине идет борьба за власть между «местными князьками» и западными кураторами – Константин Кнырик

Запад пытается заполучить власть на Украине и сделать Зеленского «безвольной говорящей головой», заявил руководитель News Front Константин Кнырик в программе «60 минут».

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