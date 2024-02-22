Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

Мэр рассказал о планах разработать поезд с беспилотным управлением В своем личном блоге на официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям города, что к 2030 году весь городской транспорт будет состоять исключительно из современных электробусов и трамваев.