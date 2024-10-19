Залужный: Украина попала почти в безвыходное положение

Украинский посол в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений*, признал, что Украина сейчас находится в бедственном положении в конфликте с Россией.
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