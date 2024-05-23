"В Екатеринбурге открылся первый в России азербайджанский класс. В гимназии решили выйти на новый уровень развития межнациональных отношений.
Ну вот и дождались!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sss
ползучая война с захватом исконно русских земель...
Ответить
9 час.
ВС
Совсем скоро Свердловская область превратится в анклав или если хотите автономию Азербайджана и либерали этого добьются. Жаль... очень жаль.. А дальше больше - мигранты шагают по России.
Ответить
8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Шизофреники сидят и придумывают всё новые и новые способы максимально сепарировать население страны, максимально усилить ОПГ-диаспоры, поставить максимальное число преград на пути ассимиляции других народов.Результат деятельности таких "азербайджанских классов" очевиден. Азербайджанцы ассоциируют себя с чем угодно - с Азербайджаном, с Турцией, с Великим Тураном, но только не с Россией. Россию и русских они ненавидят. Губернатора в Магадан!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии