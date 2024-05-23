Ну вот и дождались!

Совсем скоро Свердловская область превратится в анклав или если хотите автономию Азербайджана и либерали этого добьются. Жаль... очень жаль.. А дальше больше - мигранты шагают по России.

ЕА

Евгений Алексеенко

Шизофреники сидят и придумывают всё новые и новые способы максимально сепарировать население страны, максимально усилить ОПГ-диаспоры, поставить максимальное число преград на пути ассимиляции других народов.Результат деятельности таких "азербайджанских классов" очевиден. Азербайджанцы ассоциируют себя с чем угодно - с Азербайджаном, с Турцией, с Великим Тураном, но только не с Россией. Россию и русских они ненавидят. Губернатора в Магадан!