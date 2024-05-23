Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Юрий Бобров
    посмотрите из чего состоит бюджет республикиАбхазия продолжае...
  • МАКСИМ
    встряхнуть уродовАбхазия продолжае...
  • Евгений Алексеенко
    Шизофреники сидят и придумывают всё новые и новые способы максимально сепарировать население страны, максимально усил...Ну вот и дождались!

Ну вот и дождались!

Ну вот и дождались!

"В Екатеринбурге открылся первый в России азербайджанский класс. В гимназии решили выйти на новый уровень развития межнациональных отношений.

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Комментарии
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sss
ползучая война с захватом исконно русских земель...
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9 час.
ВС
Совсем скоро Свердловская область превратится в анклав или если хотите автономию Азербайджана и либерали этого добьются. Жаль... очень жаль.. А дальше больше - мигранты шагают по России.
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Шизофреники сидят и придумывают всё новые и новые способы максимально сепарировать население страны, максимально усилить ОПГ-диаспоры, поставить максимальное число преград на пути ассимиляции других народов.Результат деятельности таких &quot;азербайджанских классов&quot; очевиден. Азербайджанцы ассоциируют себя с чем угодно - с Азербайджаном, с Турцией, с Великим Тураном, но только не с Россией. Россию и русских они ненавидят. Губернатора  в Магадан!
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2 час.

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