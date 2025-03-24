Политик Нильсен счел визит делегации США неуважением к жителям Гренландии

Политик Йенс-Фредерик Нильсен, являющийся председателем получившей наибольшее число мест в гренландском парламенте партии Demokraatit, счел предстоящий визит делегации Соединенных Штатов неуважением к жителям острова.
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